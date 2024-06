Kvaratskhelia e il rinnovo col Napoli, Manna pronto a volare in Germania

L a sconfitta al gran ballo dei debuttanti d’Europa, una prestazione un po’ così, il caso della gita domenicale in tv di agente e padre: non è mica un periodo semplicissimo, quello che sta vivendo Khvicha Kvaratskhelia. Mamuka Jugeli (il manager) e Badri (mister Kvara senior) hanno annunciato all’emittente georgiana, Imedi, l’intenzione di las c iare Napoli e il Napoli nel bel mezzo di una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. Senza mezzi termini, ispirati da un super accordo personale con il Psg: un contratto da 11 milioni a stagione (per 4-5 anni). Durissima, seppur pacata, la risposta del club di De Laurentiis: «Il giocatore ha tre anni di contratto e non è sul mercato. Non sono agenti o padri a decidere, ma è il Calcio Napoli!!!». Se non fosse stato per quei tre punti esclamativi - simbolo di forza verbale e contrattuale, uno per anno fino al 2027 - sarebbe quasi sembrato un comunicato troppo garbato per la portata del pasticcio. Perché di pasticcio si tratta. E ora? Il terzo uomo: Giovanni Manna. Tocca a lui, entrare in scena: nei prossimi giorni volerà in Germania per incontrare Jugeli e rimettere in piedi la storia. Soprattutto individuare un punto d’incontro da cui ripartire per arrivare a un accordo.