Napoli, Kvaratskhelia: “Futuro? Penso alla Georgia”. E svela un retroscena su Ronaldo

Khvicha Kvaratskhelia si concentra solo sul campo e sulla prossima partita di Euro 2024. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Georgia-Portogallo, l'attaccante del Napoli ha dichiarato: "Futuro? Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Non pensiamo ad altro".