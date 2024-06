Bonus da record per la Georgia: quanto guadagnerebbe vincendo l'Europeo

La Georgia ha già fatto la storia a Euro 2024 strappando la qualificazione alle fasi finali alla sua prima volta in una competizione internazionale di questo livello. Kvaratskhelia e compagni però potrebbero essere ricordati anche come i calciatori che hanno ricevuto i bonus più alti di sempre per la vittoria di un Europeo. Direttamente dalla Georgia la Fondazione Internazionale di Beneficenza Cartu, un'associazione che punta allo sviluppo del paese tramite progetti filantropici e di beneficenza, ha infatti promesso alla squadra un bonus da 50 milioni di euro in caso di vittoria del torneo. In realtà la squadra ha già ricevuto 10 milioni di euro per il passaggio del girone dopo la vittoria con il Portogallo e ne incasserà altrettanti battendo la Spagna, accumulando un tesoretto sempre più ricco di successo in successo.