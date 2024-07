Kvaratskhelia festeggiato in Georgia, tifosi entusiasti: "Forza Napoli!"

Se per l'Italia l'eliminazione agli ottavi di Euro 2024 per mano della Svizzera è stata una 'tragedia' nazionale , lo stesso risultato è stato considerato invece un grande successo dai tifosi della Georgia che hanno accolto con un'incredibile festa Kvaratskhelia e compagni al loro rientro in patria dopo il 4-1 incassato dalla Spagna .

Kvara, festa in Georgia e il messaggio del tifoso del Napoli

Un'avventura ricca di gioie e di emozioni la prima in un Europeo per i georgiani, riusciti sorprendentemente a superare il Gruppo F chiudendo come una delle migliori terze dietro a Portogallo e Turchia, sulla quale Kvaratskhelia ha messo la sua firma sbloccando il risultato nell'ultima gara del girone vinta 2-0 contro i portoghesi capitanati dal suo idolo Cristiano Ronaldo. Al rientro in patria, l'attaccante del Napoli e i suoi compagni hanno sfilato a bordo di un bus scoperto e lui stesso ha documentato la parata in diretta sui social. E tra i tantissimi commenti è spuntato anche un 'Forza Napoli', scritto da uno dei tanti tifosi azzurri che sperano di vederlo respingere le sirene del Psg per restare alle pendici del Vesuvio sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte con cui nei giorni scorsi si è scambiato dei messaggi a distanza.