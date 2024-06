Rudiger, esulta e si fa male: Germania in ansia

Non è stata una serata particolarmente fortunata per Toni Rudiger , leader difensivo della Germania che ha prima tenuto in gioco Ndoye sul gol del momentaneo vantaggio della Svizzera e poi è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, nei minuti finali. Curioso che l'infortunio sia coinciso proprio con l'esultanza per il pareggio realizzato in extremis da Fullkrug , che ha regalato a Gundogan e compagni il primato nel girone A . Nagelsmann in ansia in vista degli ottavi di finale di Euro 2024 .

Infortunio Rudiger, emergenza difensiva per Nagelsmann

Allarme in difesa per Julian Nagelsmann, ct della Germania che ieri sera ha visto fermarsi per un fastidio muscolare Toni Rudiger, per un eccesso di esultanza al momento del gol del pari di Fullkrug, al minuto 92. Una tegola non da poco, soprattutto se gli esami strumentali dovessero evidenziare un'elongazione o, nel peggiore dei casi, una lesione. Qualora si trattasse di una banale contrattura, invece, il difensore del Real Madrid avrebbe modo di gestirsi nei giorni che dividono i tedeschi dagli ottavi di finale, che li vedranno protagonisti sabato 29 giugno a Dortmund. Di sicuro, l'ex Roma non sarà al top. Peraltro, il pacchetto arretrato della nazionale teutonica dovrà rinunciare allo squalificato Tah, ammonito contro la Svizzera per un intervento scomposto ai danni di Embolo. Era diffidato e dunque salterà la prima partita della fase ad eliminazione diretta di Euro 2024. Coppia centrale da reinventare da Nagelsmann, in un match da dentro o fuori: "Toni ha un piccolo problema alla coscia - ha confermato il commissario tecnico nel dopo gara -. Dovremo vedere cosa succede. Spero che non sia niente di grave. Vedremo. Potrebbe essere piuttosto problematico". Scalpitano Anton e Koch.