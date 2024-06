Germania, il sortilegio di Hummels

Senza difesa. Per una partita deludente, ancorché indolore, ma soprattutto per le assenze che turbano il Paese in vista dell’ottavo di finale: mancheranno Tah, che è stato squalificato per un cartellino sciocco, e Rüdiger, che ha riportato una lieve lesione muscolare proprio negli ultimi secondi della partita contro la Svizzera. Due centrali out su due. Dopo essersi divertita e illusa per una decina di giorni, la Germania si è svegliata di botto a Francoforte: nel momento in cui ha trovato un avversario coraggioso, che l’ha pressata alto togliendole il respiro, non ha saputo individuare in fretta il piano B e, per il tardivo intervento dalla panchina, è andata sempre a sbattere contro il muro organizzato da Akanji e gli altri rossi.