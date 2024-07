Kroos risponde a Lehmann dopo la bordata alla Spagna: "Ha sempre un'opinione diversa dagli altri"

Solo qualche giorno fa l'ex portiere tedesco Jens Lehmann aveva definito la Spagna come "una squadra piccola e inesperta" in vists del quarto di finale di Euro 2024 contro la Germania , in programma venerdì 5 luglio alle 21. A rispondere all'estremo difensore, che ha indossato anche la maglia del Milan, ci ha pensato un connazionale, Toni Kroos .

Kroos: "Lehmann? Quello che dice non è vero"

Il centrocampista della nazionale di Nagelsmann ha commentato così le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "E' un ragazzo che ha sempre un'opinione leggermente diversa rispetto agli altri. Spagna? Hanno dimostrato di avere giocatori con molta esperienza: hanno Rodri, Morata, Nacho e Carva, che hanno tutti molta esperienza, quindi per me quello che dice è non vero. Ci aspettiamo una Spagna davvero top per quello che ha fatto finora perché gioca abbastanza bene, ma non vediamo l'ora di fare una bella partita".