Kroos, l'ultima danza e il messaggio per Pedri: il post social da brividi

Spagna-Germania resterà nella storia come l'ultima partita di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco si è congedato dai tifosi con un lungo messaggio sui social al termine del quale ha riservato un pensiero per Pedri, rimasto vittima di un infortunio in seguito a un contrasto di gioco con il fuoriclasse ex Real Madrid: "Perdonami e guarisci presto a Pedri! Logicamente non era mia intenzione farti male. Una pronta guarigione. Ti auguro il meglio. Sei un grande giocatore".