Inghilterra, social vietati durante l’Europeo: il patto tra i calciatori

I giocatori dell’Inghilterra si ricordano bene com’è finito il loro ultimo europeo : oltre alla sconfitta in finale contro l’Italia ai rigori, si sono ritrovati i social riempiti da migliaia di insulti di ogni tipo (anche razzisti, come nel caso di Saka, Sancho e Rashford che hanno fallito dal dischetto) da parte dei propri stessi tifosi, che hanno sfogato la frustrazione su di loro, episodi che si sono ripetuti anche dopo l’eliminazione dai Mondiali 2022 in Qatar.

Inghilterra, il patto social

Per questo gli inglesi hanno fatto un patto: durante Euro 2024 non utilizzeranno i social, molti chiuderanno anche i propri profili per evitare distrazioni inutili e soprattutto per non ricevere beceri insulti che potrebbero minare il morale del gruppo. È una decisione presa non dal ct Southgate ma spontaneamente dai giocatori, pronti a tutto pur di “riportare a casa” un trofeo per nazionali che manca dal 1966, quando l’Inghilterra conquistò in casa il suo unico mondiale, mentre non ha mai vinto un’edizione degli Europei.