Euro 2024, l'Inghilterra rischia di perdere una delle sue stelle

Possibile defezione pesante in casa Inghilterr a in vista degli ottavi di finale. La squadra di Southgate , fischiata dai suoi tifosi nonostante la qualificazione come prima del girone, rischia infatti di perdere un perno del centrocampo come Phil Foden .

Foden torna a casa

La Federcalcio britannica ha confermato che il giocatore del Manchester City ha temporaneamente lasciato il ritiro della Nazionale per far ritorno in Inghilterra, a causa di importanti questioni familiari. La speranza di Southgate, oltre ovviamente a quella che tutto possa essere risolto, è quella di riavere Phoden in tempo per il 30 giugno, giorno degli ottavi di finale, contro un'avversaria ancora da definire.