Casa Azzurri Italia apre a Milano: quando e dove sarà l'inaugurazione

Dopo il taglio del nastro a Iserlohn, quartier generale dell' Italia ad Euro 2024 , Casa Azzurri aprirà un'altra sede a Milano , così da radunare anche i milioni di tifosi che non potranno recarsi in Germania per la kermesse continentale. Attraverso una nota sul portale ufficiale, la Federcalcio ha reso note tutte le info relative al nuovo punto di riferimento dei supporters della squadra di Spalletti .

Per godersi al meglio l' Europeo in programma dal 14 giugno al 14 luglio, i tifosi italiani avranno la possibilità di recarsi presso Casa Azzurri Milano , Fan Zone che consentirà di unirsi in un unico grande abbraccio, tra aree di fan engagement dei partner, Mostra Immersiva sulla storia della nazionale e corner dedicati a servizi food & beverage. Ingresso completamente gratuito per i supporters azzurri, con l’inaugurazione ufficiale di Casa Azzurri Italia prevista per giovedì 13 giugno alle 14.30 : la struttura sarà aperta fino alle 18, mentre in serata è in calendario un evento istituzionale con il taglio ufficiale del nastro della Mostra Immersiva.

(Credit to Figc)

Casa Azzurri Milano: la nota della FIGC

Un’area interamente dedicata alla Nazionale, una Fan Zone per unirsi in un abbraccio azzurro durante EURO 2024: è tutto questo Casa Azzurri Milano, un centro di aggregazione di oltre 800 mq, tra aree di fan engagement dei partner, Mostra Immersiva sulla storia della Nazionale (100 mq) e l’area food & beverage, il tutto a ingresso gratuito. L’opportunità di avere una location in Italia nasce da necessità di mercato e dalla richiesta di molti partner commerciali della FIGC che, insieme alla maggior parte dei Ministeri coinvolti, hanno manifestato l’esigenza di avere visibilità e una presenza a Casa Azzurri anche nel nostro Paese. Ci sono tanti ingredienti per vivere in maniera appassionata l’Europeo all’interno del Villaggio SenStation Summer di Grandi Stazioni Retail in Piazza Duca d’Aosta a Milano. L’inaugurazione ufficiale di Casa Azzurri Italia è in programma giovedì 13 giugno alle 14.30: la Fan Zone sarà aperta fino alle 18, mentre in serata previsto un evento istituzionale con il taglio ufficiale del nastro della Mostra Immersiva.

Nei giorni seguenti e fino al 14 luglio, Casa Azzurri sarà aperta con orario continuato dalle 14.30 alle 23.30. Come detto, all’interno dell’area FIGC sarà presente la Mostra Immersiva sulla storia della Nazionale “Azzurri Experience: la Nazionale come non l’avete mai vista”: la mostra offrirà un’esperienza unica ai visitatori, che avranno la possibilità di ripercorrere un secolo di storia calcistica azzurra in soli 9 minuti. Nella Fan Zone, oltre a una significativa presenza dei partner della Federcalcio (ne sono stati coinvolti 22), che realizzeranno attività di fan engagement, vi sarà anche Radio Italia che avrà a disposizione un palco con una postazione dj dedicata per intrattenere i fan.