Italia, Donnarumma: "Stiamo ricreando la stessa magia dell'Europeo vinto"

A pochi giorni dall'esordio a Euro 2024 contro l'Albania, "Gigio" Donnarumma ha suonato la carica e ha messo in chiaro le ambizioni dell' Italia per il torneo.

Le parole di Donnarumma

Queste le sue parole ai microfoni della Uefa: "Tre anni fa c'era un ambiente speciale e stiamo cercando di ricrearlo ora. Sono tutti ragazzi spettacolari, non c'è paura di non replicare quel successo lì. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Riguardo ancora le immagini di quell'Europeo lì. Sono emozioni che non potranno mai andare via dalla nostra vita. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi di aver fatto una cosa del genere e di rappresentare ancora questo Paese".