Zwayer arbitra Italia-Albania: finì nelle polemiche dopo Napoli-Barcellona

L'arbitro di Italia-Albania e il precedente al Maradona

Zwayer lo ricordano bene i tifosi del Napoli avendo diretto la sfida contro il Barcellona del Maradona, andata degli ottavi di finale di Champions League finita 1-1. Partita che in Spagna scatenò molte polemiche per il gol del pari di Osimhen. Rete discussa dai tifosi del Barcellona che lamentavano un fallo non fischiato dello stesso Osi su Inigo Martinez nel tentativo di difendere palla prima di calciare a rete. Un gol che era invece regolare, come vi avevamo spiegato qui.