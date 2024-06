Italia, la formazione di Spalletti contro l’Albania: c’è una sorpresa

Nel bunker dello stadio di Hemberg, avvolto dai teloni e da un’estrema riservatezza, Spalletti ha coperto le prove. Due notizie sicure dentro un mare di rebus. Barella è tornato ad allenarsi nel gruppo e sembra avviato verso il pieno recupero, è quasi pronto, forse può scavalcare Cristante. Le possibilità sono in aumento. Calafiori, per il secondo giorno di fila, è stato provato in difesa per completare il pacchetto con Bastoni e Di Lorenzo. Il centrale del Bologna, nell’allenamento aperto al pubblico, era stato “testato” a centrocampo. Il ct ci pensa da fine marzo, quando aveva chiesto a Nunziata di provarlo sulla linea mediana con l’Under 21. Cerca un difensore abituato a salire e fare gioco, come succede con l’inglese Stones, spesso avanzato da Guardiola nel Manchester City. Il modello a cui sta lavorando è quasi lo stesso: tre difensori, due mediani, modulo flessibile. Quando avanza uno dei centrali, la mezzala sinistra viene spinta più avanti nei “mezzi spazi”. Il giochino riuscirebbe meglio se Calafiori si sganciasse per affiancare Jorginho e “liberando” Barella per l’inserimento, più adatto alle mansioni rispetto a Cristante. Non a caso il ct, parlando dei numeri 10, aveva accostato l’interista a Pellegrini. Uno non esclude l’altro, ma la formazione anti-Albania è un dedalo inestricabile.