Milano si tinge d’Azzurro: luminarie tricolori e un tram speciale

Nella notte, Milano è diventata tricolore. Tricolore come la bandiera dell’ Italia , quella della Nazionale di calcio, che domani, sabato, farà il suo debutto a EURO 2024 . In attesa dell’inizio degli Europei – che si apriranno stasera, alle 21.00, con la partita di Monaco di Baviera tra l’ospitante Germania e la Scozia -, l’iconico Corso Sempione si è accesso con lucine verdi, bianco, rosse e tante frasi di incitamento in sequenza, con scritto: “Forza Azzurri”.

L’idea – di adidas e FIGC – è stata infatti di creare un vero e proprio tifo luminoso a sostegno dei ragazzi di Spalletti in vista della prima partita con l’Albania. L’iniziativa non ha lasciato indifferenti i tanti passanti, che in questa serata finalmente estiva si sono concessi una passeggiata dalle parti di Parco Sempione e dell’Arco della Pace, proprio dove era parcheggiata una piccola apecar tutta azzurra.

I più attenti si saranno accorti che adidas ha anche deciso di brandizzare uno degli storici tram che sferragliano per il capoluogo Lombardo. Nello specifico, il numero 1 – che porta Greco Rovereto a Certosa – da qualche giorno va in giro con l’immagine di Dimarco in maglia azzurra applicata sul fianco. Come si diceva una volta: un inesauribile pendolino di fascia. Migliaia ci sono già saliti per andare al lavoro, fare shopping o un più semplicemente un giro in centro. L’augurio è che quel binario su cui corre il numero 1 ci porti più in là che si può sulla strada degli Europei.