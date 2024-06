Spalletti show in conferenza: il gruppo Whatsapp, le battute e il cu...

Simpatici siparietti di Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Albania , gara d'esordio degli Azzurri a Euro 2024. Il commissario tecnico della Nazionale, infatti, ha fermato e poi risposto a Paolo Corbi , responsabile della comunicazione e dell'ufficio stampa della Figc, che gli stava per ripetere una domanda: "Stavolta ho avuto cu*o e me la ricordo" le parole di Spalletti.

Spalletti show in conferenza e non solo

Ma non è finita qui. In occasione dell'ultima domanda della conferenza, è proseguito lo show dell'ex allenatore del Napoli che, alla richiesta di un giornalista sulle condizioni di Barella, ha tirato nuovamente in ballo il capo ufficio stampa della Federcalcio: "Oggi c’è un’ulteriore prova, ma poi c’è Corbi che è bravo nelle analisi…". “Decide Corbi”, ha detto ironicamente un giornalista. “Io riporto… nel senso di dire quello che ha fatto nel corso dell’allenamento…” la precisazione di Corbi con un sorriso. A questo punto Spalletti ha punzecchiato la platea: “C’avete la coda di paglia. Come ho detto l’altra volta c’è lui che dice tutto nel gruppo Whatsapp, quando si ha un dubbio…". Al che Corbi, risoluto, ha chiuso la conferenza stampa dicendo: “Tutti disponibili”. Il responsabile della comunicazione, generalmente, comunica con i giornalisti tramite un gruppo su Whatsapp.