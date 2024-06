Italia, la formazione sballata: sui maxischermi un undici improbabile

Giornata di vigilia per l'Italia di Luciano Spalletti, impegnata domani nella prima gara del suo Europeo, a Dortmund contro l'Albania di Sylvinho. L'undici titolare degli Azzurri, però, non sarà sicuramente quello mostrato sui maxischermi del Signal Iduna Park, meglio conosciuto come Westfalenstadion. Una formazione completamente sballata, schierata in maniera casuale dai tecnici dell'impianto sportivo tedesco, per completare le canoniche prove generali.