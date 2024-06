Peroni e l’Italia fanno gol insieme

Il calcio, si sa, unisce. È lo sport inclusivo per eccellenza. Suscita passioni ed emozioni senza eguali, soprattutto in un Paese come il nostro, dove è uno sport seguito praticamente da tutti. Persone di ogni età, uomini e donne, tutti insieme appassionatamente, per quello che può essere definito un vero e proprio rito collettivo. Gli Europei, da sempre, grazie alla presenza della Nazionale italiana detentrice del titolo, rappresentano l’appuntamento giusto per rinverdire questa tradizione fatta di tanta passionalità. E cosa c’è di meglio di una bella serata fra amici o parenti, magari in compagnia di buon cibo e di una buona birra, per gustarsi eventi imperdibili come un Europeo di calcio?

Il ritorno di Peroni

Peroni ha di recente annunciato il ritorno in veste di Official Partner delle Nazionali italiane di calcio, con la firma di un accordo pluriennale con la FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio. La birra italiana per eccellenza sarà così di nuovo al fianco di tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, futsal e beach soccer, nelle competizioni internazionali dei prossimi anni, a cominciare da questi Europei in programma in Germania. Facendo leva sui valori positivi dello sport e sulla passione viscerale che lega gli italiani alla Nazionale, in linea con lo spirito del brand, la collaborazione si propone come un potente strumento di promozione di un messaggio di unione, perché “Se Ci Unisce è Peroni”: un messaggio che oggi si arricchisce del significato ancora più profondo di inclusione e superamento degli stereotipi, grazie proprio alla scelta di rinnovare la collaborazione anche con le Nazionali femminili, per un calcio senza distinzioni.

Le iniziative e il programma

Come accennato, Peroni sarà dunque al fianco della Nazionale già in occasione dell’avventura azzurra in terra tedesca, facendo leva sui valori positivi dello sport e dell’amore che lega gli italiani agli Azzurri. A dare il via a questo messaggio di unione, la call to action dei due comici Daniele Tinti e Luca Ravenna - autori del Podcast Antenna Sport - che, in un video social di annuncio della campagna, hanno invitato tutti gli italiani ad accedere al sito tuttiazzurriconperoni. peroni.it, dando il via a un’interazione diretta tra il brand e il pubblico. Ed è proprio grazie alla voglia del brand di stare al fianco degli italiani che è stata lanciata #TuttiAzzurriConPeroni: più di una campagna, è un gesto di amore e di sostegno da parte del brand a tutto il pubblico italiano, in occasione di un momento così importante per la Nazionale. #TuttiAzzurriConPeroni sarà on air su tutte le piattaforme digital e social del brand. Sul sito ufficiale, previa registrazione, sono previste una serie di attività fruibili agli utenti e legate al proprio modo di essere tifoso: con la propria foto è possibile creare una figurina, tipica da calciatore, da scaricare o condividere con gli amici; si potranno inoltre trovare diverse location/ bar sul territorio nazionale dove vedere la partita con Peroni, perché se è vero che ciascuno ha i propri rituali pre-partita e le proprie storie da raccontare, se esistono i tipici tifosi da bar, da stadio o da casa, con Peroni si è tutti uniti dalla stessa passione. Non ultima, è stata creata per Peroni una speciale capsule collection in collaborazione con Tacchettee, marchio di abbigliamento Made in Italy. La linea comprende t-shirt, cappellino e tote bag. Sarà disponibile sul sito tuttiazzurriconperoni. peroni.it con uno sconto per tutti coloro che creeranno la propria figurina del Tifoso.

Le dichiarazioni

«Il calcio ha un ruolo fondamentale nella vita degli italiani: è emozione, è condivisione, è unione. Con l’inizio degli Europei abbiamo lanciato una campagna che celebra la passione degli italiani per la Nazionale e, di conseguenza, i valori che questo sport porta con sè, che si traducono nei diversi modi di tifare – ha dichiarato Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni –. #TuttiAzzurriConPeroni racchiude tutte le tipologie di tifoso che di fatto appartengono alla famiglia Peroni e rappresentano il nostro consumatore – ha continuato – e non potevamo che pensare a un’attività che ci aiutasse ad avvicinarci quanto più possibile al pubblico, per promuovere insieme l’essenza più bella dello sport: la condivisione della passione che accomuna milioni di persone». «Le grandi competizioni come gli Europei uniscono tutti i tifosi e gli appassionati di calcio di tutte le generazioni sotto un’unica bandiera e in una sola maglia, quella azzurra – ha invece d ichiarato Giovanni Valentini, Vice Segretario Generale e Responsabile Area Revenue della FIGC –. La partita della Nazionale è un momento di aggregazione per tutti gli italiani. Dalla figurina personalizzata alla possibilità di trovare una location per vedere la partita: siamo #TuttiAzzurriConPeroni e la Nazionale impegnata in Germania sa di avere alle spalle un popolo pronto a sostenerla». «Siamo felici di salutare il ritorno di Peroni in qualità di partner delle Nazionali italiane di calcio – ha affermato nei giorni scorsi Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio –. È un orgoglio per la Federazione poter collaborare con un’azienda leader nel suo campo, che rappresenta un brand iconico del Made in Italy e che ha sviluppato diversi programmi valoriali, etici, di sostenibilità e di coinvolgimento della fanbase molto qualificanti. Promuoveremo insieme l’essenza più bella dello sport: la condivisione della passione che accomuna milioni di persone». E che la festa, dunque, abbia inizio. All’insegna dei veri valori dello sport, sublimati da questa intesa davvero vincente.