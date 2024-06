Dortmund si tinge di rosso: le ultime su Italia-Albania

Gli albanesi hanno preso d’assalto e cominciato a riempire la città di Dortmund. Sono annunciati in 35mila al Westfalen Stadion questa sera e in netta prevalenza rispetto ai tifosi azzurri. Ventimila italiani non basteranno a contrastare il Muro Rosso formato dagli albanesi. Spalletti, per questo motivo, ha parlato di giganti e di eroi. "Niente paura" l’invito del ct agli azzurri, circondati da un alone di curiosità e di scetticismo. Perché siamo campioni in carica, ma il pronostico non è scontato e le incognite sono tante. Conta vincere la prima partita del girone. Sylvinho ci conosce bene e guida un gruppo forgiato dall’ex ct Reja e sviluppato ancora meglio negli ultimi due anni. Possiedono qualità, carattere, intesa.