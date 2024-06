Spalletti, che sorpresa: la scritta sotto casa a Milano è da brividi

MILANO - Una frase in tedesco che letteralmente suona così: "personalità forti, obiettivi forti". Ma se è dedicata a Luciano Spalletti allora si può tradurre con "uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli", la massima del ct rimasta storica. Non ci sono dubbi, il senso della scritta lasciata sotto casa di Spalletti a Milano è quello. La foto dello stendardo è stata postata sui social dal figlio del ct, Samuele.

La sorpresa a Spalletti

In realtà sotto la scritta in tedesco campeggia un altro messaggio su sfondo blu, anzi azzurro come l'Italia, stavolta in italiano: "60 milioni di allenatori, 1 solo Spalletti". Una dedica che da Milano sarà arrivata fino in Germania e che avrà fatto enorme piacere a Luciano, caricato in vista dell'esordio a Euro 2024.