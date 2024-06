Lollobrigida a Casa Azzurri: "Nazionale eccezionale prodotto Italia"

ISERLOHN (Germania) - Uno spot per promuovere l'Italia. Attraverso l'Italia. La Nazionale ha girato nelle scorse settimane uno claim per promuovere i prodotti italiani, 'DOP IGP Campioni di qualità'. Il video è stato presentato ieri a Casa Italia , alla presenza anche di tanti imprenditori di origini italiane che vivono e lavorano qui e che contribuiscono a diffondere il mostro modello anche alimentare. sul palco, il padrone di casa, il presixente della Federcalcio Gravina, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha parlato anche di Nazionale. Stasera vedrà la partita, senza fare pronostici: "Come la vedo? La vedrò...". E' comunque un'Italia che gli piace: "La Nazionale è un eccezionale prodotto made in Italy. La maglia azzurra rappresenta la qualità, poi chi l'indossa deve essere all'altezza, io spero lo siano. Poi c'è Il campo".

La Nazionale come il Governo

Parallelismo Nazionale-Governo, il premier Giorgia Meloni come il ct Luciano Spalletti: "Stimo Spalletti perché oltre ad essere un grande conoscitore di calcio, ha anche una passione, quella per l'agricoltura. Chi la ama ha dentro di sé il giusto livello di attenzione ai valori, alle motivazione, alla pazienza, ma anche la robustezza. Conto che sappia non solo guidare la Nazionale, e lo sta facendo già, ma anche portare lontano gli azzurri. I giocatori vanno motivati, sono ragazzi eccezionali. Come sempre il gruppo secondo me è prevalente anche sulle individualità, sulle capacità del singolo quindi se ci sarà la squadra come avviene nel Governo ci saranno ottimi risultati". Rapporti ottimi con l'Albania ("Le parole di riconoscenza di Rama sono una testimonianza del feeling fra i due Paesi"), come ottimi sono i prodotti made in Italy: "Continueremo ad investire sullo sport come miglior testimonial del benessere delle persone, basta chiedere ai nostri calciatori. Mangiare i prodotti italiani gli ha garantito sempre forza e crescita delle loro prestazioni eccezionali".