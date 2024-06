Italia-Albania, sugli spalti spunta... Sinner: la foto è virale

Poteva mancare Sinner all'esordio a Dortmund della Nazionale azzurra di calcio? Ovviamente no. E allora, non potendo esserci di persona perché impegnato da lunedì nel torneo di Halle - cittadina tedesca troppo distante da raggiungere in giornata - lo spirito di Jannik, fresco numero 1 al mondo, è rappresentato da un tifoso che, vestendo la maglia azzurra, ha scelto il nome di Sinner per ricordare a tutti che Jannik c'è sempre, anche quando non è presente fisicamente. Sugli spalti di Dortmund, alla vigilia della sfida inaugurale degli azzurri di Spalletti contro l'Albania, è apparso questo tifoso con la parrucca arancione e la maglia azzurra con il nome di Sinner bello presente in primo piano. Un omaggio che il giovane fuoriclasse del tennis avrà sicuramente apprezzato.