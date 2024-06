Spalletti diretta dopo Italia-Albania: interviste e conferenze a Euro 2024 LIVE

Le parole di Luciano Spalletti dopo Italia-Albania , gara d'esordio degli Azzurri a Euro 2024, terminata 2-1 per la nostra Nazionale grazie ai gol di Bastoni (11') e Barella (16') in seguito al gol subito dopo appena 28 secondi di gioco da Bajrami (il gol più veloce della storia degli Europei). L'Italia si porta così a tre punti nel gruppo B insieme alla Spagna. Ferme a zero Albania e Croazia. Di seguito tutte le dichiarazioni del commissario tecnico : leggile in tempo reale .

Bastoni: "Peggio non potevamo partire

Bastoni: "È stata una serata veramente importante. Siamo partiti come peggio non si poteva ma siamo stati bravi a reagire subito e metterla sui binari giusti. Sono cose che capitano e riprendere in mano la partita non era semplice che loro erano con 50 mila tifosi. Dovremo essere più cinici nella prossima gara perché le occasioni a loro non sono mancate per cambiare il risultato. Conosciamo i punti forti della Spagna ma ci concentreremo sui loro punti deboli per metterli in difficoltà. Incontreremo attaccanti più veloci di noi, succede spesso. L'importante è sapere come comportarsi e penso si sapere come fare. Il piano partita era diverso e con 50mila tifosi poteva buttarci giu il gol subito. Sono orgoglioso della squadra per la reazione. Coppia con Calafiori? Vedo sempre due destri giocare insieme, Cala è un gran giocatore mi ci trovo molto bene. I numeri dieci cosa ci hanno detto? Di andare in campo con la testa libera e divertirci come facevano loro".

Spalletti: "Abbiamo sempre la bischerata in canna"

Spalletti a Sky: "Il fatto che non abbiano mai preso palla a metà campo con noi che facevamo tutto questo possesso ha fatto il suo effetto. Può sembrare inutile ma fa sì che loro debbano staccarsi. Sono contento, abbiamo vinto una gara che potevamo vincere anche meglio però c'era la possibilità di andare a concretizzare meglio certe situazioni. Abbiamo sempre la bischerata in canna".

Spalletti: "Grande partita di Barella"

Spalletti a Sky: "Barella ha giocato una grande partita perché si è sdoppiato nel ruolo di mezzala e mediano che veniva a pulire le situazioni assieme a Jorginho. Avere due play bassi che costruiscono con questa difficoltà diventa poi difficile per gli avversari venirti a pressare. A volte però ci siamo piaciuti troppo, senza attaccare la linea difensiva con l'uno contro uno".

Spalletti: "Mi è piaciuto l'atteggiamento dopo il gol subito"

Spalletti a Sky: "Mi è piaciuto l'atteggiamento dopo aver subito gol. Hanno partecipato a quella che è stata la difficoltà e l'errore dei compagni di squadra. Si fa tutti la stessa cosa e ci dividiamo quello che succede in campo".

Calafiori: "Sono emozionatissimo"

Calafiorio a Sky: "Abbiamo fatto una grandissima partita e non era facile cominciare così andando subito in svantaggio. Personalmente penso di aver fatto una buona prestazione. Cerco di giocare come se fossi al Bologna anche se le responsabilità sono diverse. Sono emozionatissimo. Il segreto è anche un po' quello. Non pensare a tutto il resto ma cercando di prendere solo le sensazioni positive, come quella di vedere i miei familiari in tribuna".

Chiesa: "Ho preso una botta, ma tutto ok"

Chiesa a Sky: "Siamo partiti come la finale scorsa con l'Inghilterra ma come contro di loro abbiamo dominato con il gioco. ll gol ci ha dato una scossa. Il mister vuole tenere il nostro gioco alto e dobbiamo migliorare ma come inizio ci siamo. Adesso abbiamo la spagna che è una signora squadra. La partenza è stata shock ma positivo è stato il finale. Abbiamo fatto quello che proviamo in allenamento, dobbiamo essere però più cinici davanti al portiere. In questi grandi tornei ti può andare male, il risultato ci sta stretto. Ho preso una botta alla schiena ma è tutto a posto. Il mister mi aveva chiesto disponibilità di giocare a destra e lo scorso Europeo ho sempre giocato lì. Mi trovo bene in quella posizione".

Barella: "Nel finale ero un po' stanco"

Le parole di Barella alla RAI: "Nel finale ero un po' stanco, probabilmente i giorni in cui ero fermo non hanno aiutato ma mi sono sempre sentito importante anche grazie alle parole dei compagni. Darò sempre il sangue per questa maglia. Meritavamo di fare più gol ma purtroppo il calcio è così. Quando lasci la gara aperta con un gol di scarto tutto può succedere èerò abbiamo meritato la vittoria. Con la Spagna sono disponibile, mi hanno aspettato e voglio ropagarli della fiducia".

Spalletti: "A volte siamo un po' comodi"

Spalletti ai microfoni della RAI: "Si sono viste tante cose buone che debbono portare da qualche parte perché fini a sé stesse non servono a nulla. C'era la possibilità di fare male più volte, puoi riuscirci o meno, ma poi non siamo andati a prendere quella direzione. Ce la siamo preparata bene l'azione costruendola bene, ma poi siamo ritornati indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente idea di andare a fare male. Barella? È una Nazionale che può fare a meno di chiunque perché ho 26 giocatori forti. Non va bene questa comunicazione che dipende da un singolo. Il secondo tempo loro hanno provato a fare un qualcosa in più e lì dobbiamo ritagliarci maggiori occasioni invece siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. A volte ci viene di essere un po' comodi nel fare le cose invece di intrepetare tutto al meglio e in maniera cattiva per avere il vantaggio di determinare il gol".

