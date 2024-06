Pagelle Italia, top and flop della sfida con l'Albania

Inviato a Dortmund - Ecco i top and flop dell'Italia dopo la vittoria per 2-1 contro l'Albania al debutto degli Europei.

Italia, i top

Barella 7,5

Di un altro pianeta, una partita clamorosa per intensità, precisione, abnegazione, soprattutto considerando in che condizioni era arrivato qui in Germania. Il gol fa parte del suo bagaglio, ma è un dettaglio in una serata scintillante.

Spalletti (ct) 7,5

Azzecca modulo, uomini, lettura della partita. Il ct è l’artefice di questa vittoria, con certosina pazienza ha dosato scelte e moduli, fuoriclasse (non solo) per una notte.

Jorginho 7,5

Avete presente quando avete la Play fra le mani e in modalità top riuscite a fare e a far fare alla vostra squadra quello che volete. Leggere alla voce campioni, citofonare Jorginho.

Italia, i flop

Dimarco 5,5

Un attimo di buio, Bajrami che gli sparisce dall’orizzonte come inghiottito dal Triangolo delle Bermude. Non si spiega altrimenti un errore da scuola calcio, poteva costarci caro. Sale (tanto) col passare dei minuti. Però…