Spalletti e la reazione furiosa dopo la parata di Donnarumma all'88' contro l'Albania

Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina dell' Italia a Euro 2024 , ma che sofferenza! Dall'inizio della partita contro l' Albania , quando Bajrami ha segnato sfruttando un errore di Dimarco dopo soli 23 secondi, alla fine quando, all'88', Donnarumma ha compiuto una parata determinante in uscita su Manaj .

Spalletti si sfoga dopo la parata di Donnarumma su Manaj

Un istante dopo la parata decisiva col fianco del portierone azzurro, Spalletti ha sfogato la sua tensione iniziando a colpirsi violentemente le ginocchia. Volto disperato per il pericolo corso in extremis. Gesti plateali per scaricare tutto il nervosismo accumulato nel corso di una battaglia sportiva che ha regalato i primi 3 punti in classifica nel gruppo B in condominio con la Spagna.