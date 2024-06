Italia-Albania, la moviola: Zwayer non si fa condizionare dall'ambiente

È da ammonizione al 5' del secondo tempo la doppia sbracciata (la prima che va a vuoto, la seconda che centra il volto di Calafiori) di Broja. L'arbitro Zwayer (voto 6) ci ha messo qualche secondo di troppo a mostrargli il cartellino, ma alla fine dopo aver ammonito, un po' fiscalmente, Calafiori che ha leggermente disturbato con un braccio la corsa dell'avversario, ha preso la decisione giusta. Corrette le altre due ammonizioni: una a Pellegrini al 21' pt per un intervento imprudente su Broja e una a Hoxha al 29' st per un fallo su Frattesi. L'arbitro, che nella ripresa si è perso un evidente angolo per l'Albania, è comunque rimasto sempre in controllo della gara senza lasciarsi condizionare dall'ambiente.