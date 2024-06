Italia, va bene così, ma attenta alle bischerate

Italia, va bene, va bene così. Nel debutto di Dortmund era importante partire con il piede giusto e la vittoria sull'Albania è stata preziosa e meritata. Però, Spalletti ha ragione: le buone cose mostrate nel primo tempo non devono rimanere nel primo tempo "perché la squadra ha la bischerata sempre in canna". Prosaica quanto efficace sottolineatura circa la pericolosità di un masochistico narcisismo e di eccessivo arretramento che, nel finale sarebbe potuto costare caro se non ci avesse pensato San Gigio da Castellammare di Stabia .

Italia, buona la prima contro l'Albania

Il capitano, insieme con Barella, Bastoni, Calafiori e Chiesa è stato fra i migliori di una partita che pure si era messa malissimo dopo soli 23 secondi, quando gli azzurri hanno incassato il gol di Bajrami, il più veloce nella storia delle fasi finali del torneo continentale. E qui bisogna elogiare la capacità di reazione della Nazionale: ha superato in fretta lo choc, non si è disunita, ha aggredito gli avversari e in sedici minuti ha ribaltato il risultato grazie a Bastoni e a Barella. Questi conferma di essere l'eccezione alla regola secondo la quale tutti sono necessari, ma nessuno è indispensabile. L'interista lo è e siccome non ha ancora recuperato la condizione migliore dopo l'infortunio che ha tenuto in sospeso il suo impiego al Westfalenstadion, si può solo presumere che farà sempre meglio. Nel primo tempo abbiamo rivisto il Chiesa formato Europeo 2021: pimpante, smanioso di fare bene, sempre nel vivo della manovra offensiva, sempre pronto a saltare l'uomo. Il colpo alla caviglia ha successivamente frenato la sua azione, ma questo Chiesa, finalmente schierato nella sua posizione naturale al contrario di quanto gli accadeva nella Juve, promette di essere un protagonista del torneo. Bene Scamacca, punto di riferimento dell'attacco, bene la sua intesa con Frattesi che ha colpito il palo, bene la regia di Jorginho, metronomo veterano dal quale la Nazionale attinge fosforo e visione di gioco.

La Spagna una cartina di tornasole per Spalletti

L'impressione è che Spalletti stia plasmando un collettivo dalle basi solide. Molto può e deve ancora essere migliorato, s'intende: e la Spagna sarà la cartina di tornasole per capire dove possa arrivare questa Italia. Morata e sodali hanno brillato contro una Croazia inopinatamente al di sotto di ogni aspettativa. Ma il gran ballo è appena cominciato e questa Italia ha i numeri per non esserne la convitata di pietra.