L'Italia trionfa anche in tv: numeri record per il debutto a Euro 2024

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

L'Italia tiene i tifosi incollati alla tv: numeri record

Numeri record: sono stati 10 milioni 386mila i telespettatori, pari al 55,7% di share, che hanno seguito su Rai 1 la diretta tv in chiaro della partita (che è stata trasmessa anche da Sky). In particolare il primo tempo è stato seguito da 10 milioni 454mila appassionati (56,1%) e la ripresa da 10 milioni 322mila (55,3%). Molto bene anche l'altro match del Gruppo B, lo stesso dell'Italia, trasmesso nel pomeriggio su Rai 2: la sfida tra Spagna e Croazia è stata seguita da 1 milione 798mila telespettatori con il 17,4%.

Un trionfo di ascolti anche su Sky

Grandi ascolti su Sky per la prima partita degli Azzurri a UEFA Euro 2024: ieri Italia-Albania - dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share.

Buoni ascolti anche per gli studi: il post gara con Sky Euro Show ha raggiunto 393 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 264 mila spettatori medi complessivi.

