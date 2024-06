“Dai oh, Scamacca!”, “Frattesi, sei nel traffico!!!”: le incredibili rivelazioni della Spalletti-cam

Spalletti ha vissuto l'esordio agli Europei da ct della Nazionale con il solito trasporto. Sempre a spronare i suoi, a trasmettere le sue indicazioni con una grande grinta. La Spalletti-cam di Sky Sport ha permesso a tutti di carpirne alcune. "Dai, oh Scamacca!", dice al centravanti azzurro per scuoterlo un po'. Evidentemente non lo ha visto approcciare con la giusta mentalità. Poi però, l'attaccante dell'Atalanta fa un'ottima gara. "Vai su!!! Jorg, Jorg", dice a un certo punto riferito a Jorginho. Frattesi è stato richiamato più volte con molto trasporto: "Davide, stai troppo nel traffico", è la prima indicazione per il centrocampista dell’Inter, e poi ancora: "Davide, devi essere là ora. Devi andare là, devi andare là". Infine, ancora per Frattesi:“Davide, quando si riporta palla devi venire via dalla linea difensiva, devi venire via!!!”. Spalletti ha urlato a squarciagola per farsi sentire, accompagnato da ampi gesti. "Ce l'hai lì dentro, vai!!! Vai là", e poi: "Ci metti sempre un'ora a rimettere a posto!". La sua squadra ha risposto con la vittoria sul campo, ma adesso contro la Spagna servirà più attenzione, niente regali o "bischerate".