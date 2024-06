Italia, ecco dove avevamo già visto lo schema del gol di Bastoni

L'Italia ha fatto il suo esordio a Euro 2024 battendo per 2-1 l'Albania in una gara che passerà alla storia, oltre che per il gol più veloce di sempre degli Europei, anche per la prima di Luciano Spalletti alla guida degli azzurri in una grande competizione internazionale. Nonostante il tecnico toscano si sia insediato meno di un anno fa, ha già lasciato la sua impronta tattica sulla squadra.

Il gol di Bastoni e quello di Osimhen

Oltre alla pressione alta che ha fatto le fortune del Napoli, con la nazionale sempre pronta a inseguire gli avversari una volta perso il possesso, salta all'occhio anche la netta somiglianza tra il gol segnato sabato da Alessandro Bastoni e quello realizzato da Victor Osimhen in un Atalanta-Napoli del 5 novembre 2022. Stesso schema cambiano gli interpreti: Zielinski ed Elmas combinano sulla bandierina come Pellegrini e Dimarco, il cross del polacco venne incornato sul secondo palo dall'attaccante nigeriano, mentre questa volta a vestire i panni del goleador è stato il difensore classe 1999.