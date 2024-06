Diretta Frattesi: le parole in conferenza del centrocampista dell'Italia LIVE

14:10

Le parole di Mbappé che ha commentato Frattesi in conferenza

Leggi qui le parole dell'attaccante sul momento politico che sta vivendo la Francia.

13:56

Terminata la conferenza di Frattesi

Frattesi ha lasciato la sala stampa dopo il termine della conferenza.

13:54

Frattesi: "La Spagna è più moderna"

Frattesi in conferenza: "Non ho parlato con Inzaghi e Marotta, il mister lo risentiràò meglio più avanti. Spagna con meno possesso palla del solito? Ogni partita va rivista bene. Con un 3-0 conta poco il possesso, la Spagna penso sia in una versione più moderna. E mon hanno più quei tre fenonemni in mezzo al campo che non te la facevano mai prendere. Non so se questo possa essere un vantaggio".

13:51

Frattesi: "I miei modelli? Perrotta e Marchisio"

Frattesi in conferenza: "Modelli? Perrotta e Marchisio. Rodri penso sia il centrocampista più forte al mondo in questo momento. In questi ultimi tre mesi Scamacca può far gol in qualsiasi occasione, appena ne avrà una saprà sfatare il mito dell'attaccante forte che manca all'Italia".

13:48

Frattesi: "Spagna più forte individualmente"

Frattesi: "Differenze tra Italia e Inter? Credo che cambi il mio gioco in fase difensiva, sono più basso quando difendiamo. Poi più o meno la linea di gioco è quella. In questo momento la Spagna individualmente è avanti rispetto a noi. Dovremo mettere in campo lo spirito italiano, sarà importante saper soffrire. Se la mettiamo sui duelli diventa difficile".

13:46

Frattesi: "Io riposato? No, vi spiego perché..."

Frattesi in conferenza: "Sono pù riposato perchè ho giocato poco con l'Inter? Più, i viaggi ti stancano mentalmente quando non giochi, io sono dell'idea che più sei campo e più prendi condizione. Cosa mi sono portato per scaramanzia? Scamacca (ride, ndr). Il tempo in ritiro lo passiamo nella sala giochi, ci sono PlayStation, ping pong, biliardo e flipper. Il dopo cena è un paio d'ore lì, tutti insieme. È lì che si forma il gruppo. Con molti ho legato anche così, come con El Shaarawy, a ping pong facciamo dei bei due contro due. Scamacca la spara sempre, non si può giocare con lui a ping pong. Però devo dire che alla PlayStation è migliorato. A biliardo soo forti Pellegrini e Bastoni".

13:44

Frattesi: "Yamal? Destinato a diventare grande"

Frattesi: "Lamine Yamal non lo scopriamo ora, ha fatto una grande stagione, è destinato a diventre un grande".

13:42

Frattesi: "Blocco Inter? Le cose vengono in automatico"

Frattesi: "Con la Spagna dobbiamo essere più attenti in fase difensiva e sfruttare le occasioni che avremo. Blocco Inter? Il fatto di essere stati insieme un anno aiuta, tante volte non c'è nemmeno bisogno di parlarsi e le cose vengono in automatico, come con Scamacca. Alcune cose dall'Inter ce le siamo portate qui".

13:39

Frattesi: "La gestione di Inzaghi all'Inter è stata corretta"

Frattesi in conferenza: "Spagna? Ci sarà più spazio e più da difendere, anche se vogliamo fare una partita di possesso. All'Inter ho giocato poco? Non è mai facile calarsi in un ambiente in cui si era arrivati in finale di Champions League, la gestione di Inzaghi è stata giusta. Con Spalletti c'è stato più tempo. Le volte in cui si è chiamati in causa bisogna dare il massimo".

13:38

Le parole di Frattesi sull'esposizione politica di Mbappé e Thuram

Frattesi: "Mbappé contro gli estremisti di destra? Ognuno deve portare avanti i suoi ideali. Ma non ho seguito la vicenda".

13:37

Frattesi: "I richiami di Spalletti? Vanno bene"

Comincia la conferenza di Frattesi: "I richiami di Spalletti? Va bene, vuol dire che il mister crede in me. Poi da fuori la gara si vede meglio, a volte non ci rendiamo conto della posizione migliore da prendere e lui cerca di darti una mano e dei consigli. Quando gli avversari sono schiacciati mi chiede di uscire dal traffico e di allargarmi così da avere più spazio".

13:33

Italia, le dieci trappole da evitare

Concentrazione, più precisione offensiva e tanta umiltà per crescere. La tecnica di Rodri, Fabian e Modric tra i principali ostacoli tra l'Italia di Spalletti e gli ottavi. (LEGGI LA NOTIZIA)

13:22

Italia, dove avevamo già visto lo schema del gol di Bastoni

Luciano Spalletti ha già marchiato la nazionale, il gol del difensore azzurro nasce da uno schema già brevettato lo scorso anno al Napoli. (LEGGI LA NOTIZIA)

13:15

La Spalletti-cam: Frattesi il più ripreso

Il ct ha vissuto Italia-Albania con grandissimo trasporto, ha urlato a squarciagola indicazioni alla squadra dall'inizio alla fine: Frattesi il più ripreso

13:00

A breve la conferenza di Davide Frattesi

Alle 13:45 è in programma la conferenza del centrocampista azzurro.

Iserlohn (Germania)