Ucraina, l'iniziativa della Figc per gli orfani di Kharkiv

Una straordinaria iniziativa di solidarietà promossa dalla giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani Claudia Conte insieme alla FIGC che, grazie al Presidente Gabriele Gravina , in uno spirito di generosità e sostegno, ha messo a disposizione una maglia e un pallone autografati dai giocatori della Nazionale Italiana, impegnati negli europei di calcio, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore degli orfani di Kharkiv duramente colpiti dalla guerra e dalla crisi umanitaria.

Il contenuto dell'iniziativa

La FIGC – che aveva già ospitato alcuni bambini ucraini a febbraio nella sede di Coverciano – continua a sostenerli per portare un messaggio di speranza e solidarietà. La maglia e il pallone, simboli di passione e unità, rappresentano un'opportunità unica per i tifosi e i collezionisti di tutto il mondo di possedere un pezzo di storia del calcio italiano, contribuendo al contempo a una causa nobile. Una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato alla struttura che riunisce gli orfanotrofi di Kharkiv, che oggi ospita 190 bambini. La donazione si terrà online (dal 16 giugno al 30 giugno) sulla piattaforma progetti umanitari di Rete del Dono con una raccolta fondi promossa dall’Associazione Pompieri senza Frontiere che - insieme all’associazione La Memoria Viva - promuove missioni umanitarie sul territorio ucraino dall’alba del conflitto.

Le parole dei protagonisti

“Siamo felici e onorati di poter contribuire alla raccolta fondi per il progetto umanitario promosso da Claudia Conte, in soccorso dei bambini ucraini più bisognosi - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina - la guerra non è finita e molte persone soffrono ancora. La nostra Federazione ha sostenuto e continua a sostenere iniziative che mostrano questa sensibilità e la stessa capacità operativa. Inoltre, siamo in costante contatto con gli amici del calcio ucraino e molto presto riapriremo loro le porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano perché il calcio è anche e soprattutto uno straordinario strumento di condivisione, pace e solidarietà”. "Faccio un appello accorato - afferma Claudia Conte - perché i bambini in Ucraina vivono tutti i giorni condizioni estremamente difficili e proibitive, con accesso limitato a beni di prima necessità come cibo, abbigliamento e medicine. Le donazioni possono fornire un aiuto immediato per migliorare le loro condizioni di vita. Ringrazio ancora una volta il Presidente Gravina e la Nazionale per la sua sensibilità e per aver messo a disposizione dei memorabilia davvero speciali. Sono sicura che il grande cuore degli italiani e di tutti gli appassionati di calcio farà ancora una volta la differenza".

Come partecipare

Per partecipare alla donazione, sarà sufficiente cliccare sul seguente link https://www.retedeldono.it/progetto/doniamo-speranza-agli-orfani-ucraini così da dare speranza ai piccoli. I partecipanti avranno la possibilità di effettuare le loro offerte e seguire l'andamento della donazione in tempo reale, il donatore migliore riceverà uno dei preziosi oggetti. Claudia Conte e la FIGC invitano tutti i tifosi, gli appassionati di sport e coloro che desiderano fare la differenza, a unirsi a questa iniziativa di solidarietà. Insieme, possiamo offrire un raggio di speranza e contribuire a costruire un futuro migliore per i 190 bambini orfani di Kharkiv.