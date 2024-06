Raspadori diretta Italia: segui la conferenza stampa da Euro 2024 LIVE

Il percorso dell'Italia a Euro 2024 è iniziato con il piede giusto: dopo aver battuto l'Albania in rimonta, gli Azzurri di Spalletti sono attesi adesso dalla difficile sfida con la Spagna. A due giorni dalla seconda partita del girone B, Giacomo Raspadori parla in conferenza stampa da Casa Azzurri: segui tutti gli aggiornamenti da Iserlohn in tempo reale.