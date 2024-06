Napoli, senti Buongiorno: "Lo studio e la cultura servono anche in campo"

Il Napoli ha come obiettivo principale in difesa Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale è impegnato in questi giorni in Germania con la Nazionale di Spalletti. Al sito della Uefa si è raccontato partendo dalla sua laurea in Economia Aziendale: "Lo studio e la cultura ti aprono la mente, ti permettono di pensare meglio anche in campo. Di ragionare meglio sulle varie situazioni di gioco, di capire meglio cosa ti chiede l’allenatore. Ovviamente non è facile perché mettersi sui libri la sera quando torni dagli allenamenti non è semplicissimo".