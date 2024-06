Sinner vede le partite dell'Italia così: "E forse scrivo ad Alcaraz..."

Sinner: " Non mi perderò una partita dell'Italia a Euro 2024. E su Alcaraz..."

In un piccolo sondaggio dell'ATP tra i tennisti sulla loro passione per il calcio, il numero uno al mondo ha anche rivelato il suo modo di guardare le partite degli Azzurri: "Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo, e non mi perderò una partita della nazionale agli Europei, ma le guarderò da solo, perché ci tengo troppo, e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio." Infine, su Carlos Alcaraz: "Se gli manderò un messaggio in caso di vittoria sulla Spagna? No, non lo farei mai... forse (ride, ndr)".