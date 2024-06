Rigoristi, Spalletti fa l'elenco in conferenza. E c'è una sorpresa

La rivelazione di Spalletti sui rigoristi

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Spagna, il ct Luciano Spalletti ha svelato chi sono i rigoristi della sua squadra: "Scamacca, Retegui, Dimarco. Poi secondo me li sa battere Calafiori e Jorginho... Tanto se ne batte uno o due per ora, c'è uno di questi giocatori. Bisogna sempre avere quello di scorta se il tiratore iniziale non se la sente".