Berrettini e la richiesta a Halle per seguire l'Italia: "Come Alcaraz..."

L'Italia dello sport sostiene gli azzurri di Spalletti a Euro 2024 . Dopo la rivelazione di Sinner sulle partite della Nazionale, dal mondo del tennis anche Matteo Berrettini sostiene l'Italia di Spalletti - intervenuto oggi in conferenza con Folorunsho - augurandole buona fortuna in vista della seconda sfida del girone contro la Spagna in programma giovedì sera.

Le parole di Berrettini su Spagna-Italia

Queste le parole del tennista italiani impegnato in questi giorni all'ATP 500 di Halle: "In bocca al lupo ragazzi, vi seguo. Ho visto che Alcaraz ha chiesto di giocare presto per seguire la partita, magari anch'io giocherò presto così riuscirò a vedere la vostra. Speriamo bene - le sue parole a Sky Sport -, la Spagna è molto forte, però noi italiani tiriamo fuori sempre qualcosa di speciale. Sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta".