Spagna-Italia diretta Euro 2024: segui la partita degli Azzurri di Spalletti LIVE

Dopo l'esordio vincente contro l'Albania, l'Italia arriva all'esame Spagna. Uno scontro diretto per la testa del girone B di Euro 2024 e per testare la maturità della Nazionale guidata da Luciano Spalletti: si può fare la storia, a patto di replicare i bagliori del Westfalen all’Arena di Gelsenkirchen. Segui tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita in diretta.