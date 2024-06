Spagna-Italia, ci sarà un momento di applauso prima del via: svelato il motivo

La Uefa ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali che per le gare restanti di oggi, ovvero Danimarca-Inghilterra delle ore 18 e Spagna-Italia delle ore 21 , è stato fissato "un momento di applausi" in onore dell'ex segretario generale Uefa Gerhard Aigner, scomparso oggi all'età di 80 anni.

Cosa succederà durante Spagna-Italia?

Aigner aveva ricoperto vari ruoli prima di diventare segretario generale dal 1989 al 2003. Per lui, dunque, un gesto simbolico durante le gare di Euro 2024. Un gesto che, come detto, ci sarà anche in occasione della partita dell'Italia contro la Spagna. Gara valida per la seconda giornata e già potenzialmente decisiva per gli azzurri dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania. Con una vittoria, infatti, la formazione di Spalletti volerebbe già agli ottavi da prima del Gruppo B.