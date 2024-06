Spagna-Italia in diretta da SenStation: ecco tutti i dettagli

Plenitude quest'anno sarà partner di SenStation Summer , dal 13 giugno al 14 luglio in Piazza Duca D'Aosta. SenStaton è un grande villaggio dedicato allo sport che si è trasformato in un grande salotto all’aria aperta dove sport, intrattenimento e giochi diversi animeranno l’estate milanese.

Durante tutto il mese ci sarà anche la possibilità di assistere alle partite degli Europei in cui giocherà l’Italia, nello spazio Coca Cola, di seguito le date nel dettaglio:

Oltre alla musica, anche lo sport sarà protagonista dell’estate 2024 di Plenitude. Dal 13 giugno al 14 luglio, la Società sarà partner di SenStation Summer, un format inedito nato con l’intento di dare continuità al progetto SenStation che con la sua versione “On Ice” dello scorso inverno ha rivoluzionato Piazza Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale, rendendola una meta attrattiva e non solo un luogo di passaggio. Per SenStation Summer 2024, Plenitude realizzerà uno skate park dedicato sia alla community di urban skater, nata e cresciuta negli anni in Piazza Duca D’Aosta, sia a tutti gli appassionati di questo sport. Inoltre, grazie alla Società, verrà fornita alla manifestazione energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Plenitude installerà infine presso Piazza Duca D’Aosta una serie di pannelli solari che contribuiranno con energia rinnovabile all’illuminazione dell’evento.