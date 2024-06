Montolivo senza parole dopo il ko Italia: “Assurdo”. Condò durissimo su Di Lorenzo

L'Italia è stata dominata e battuta dalla Spagna nella seconda giornata del gruppo B di Euro 2024. Una prestazione deludente per commentare la quale non ha usato giro di parole Riccardo Montolivo, in Germania nelle vesti di commentatore per Sky: "Oggi la Spagna mi ha lasciato senza parole. Sono stati veramente imbarazzanti. Stasera abbiamo assistito alla massima espressione della scuola calcio spagnola".