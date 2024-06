Di Lorenzo da incubo contro la Spagna, arriva la moglie: l'abbraccio è emozionante

ROMA - Una partita di sofferenza per tutti, ma soprattutto per Giovanni Di Lorenzo. Contro la Spagna il terzino azzurro ha patito tantissimo le incursioni di Nico Williams e compagni. La delusione a fine partita è andata oltre l’1-0 del risultato. E così il capitano del Napoli è salito subito in tribuna per abbracciare la moglie Clarissa. L’inquadratura di Sky pizzica i due sugli spalti (dove erano presenti anche i famigliari di Cristante): un lungo abbraccio di conforto dopo una serataccia. La famiglia è spesso la forza dei giocatori. Quella di Di Lorenzo è fatta di Clarissa, ma anche delle bimbe Azzurra e Carolina. Si riparte dall’affetto più caro: c’è da fare punti contro la Croazia e continuare il sogno Europeo.