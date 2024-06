Kvara e Di Lorenzo, perché sono le spine del Napoli di Conte: i retroscena

In Germania

La terra promessa dove bisognerà cominciare a seminare un po’ di chiarezza in vista del futuro, nel frattempo, sembra la Germania: è lì che si trovano sia Di Lorenzo, sia Kvaratskhelia. Entrambi alle prese con l’Europeo. Uno con l’Italia, l’altro con la Georgia. Il primo a schiudersi dovrebbe essere l’orizzonte georgiano: il ds Manna ha in agenda un nuovo incontro con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara, che potrebbe anche andare in scena con l’Europeo a fare da sfondo. Tutto dipende dal cammino della nazionale. I due, comunque, hanno già parlato dopo l’ultima bufera: il Psg offre un contratto di 4-5 anni a 11 milioni a stagione, ma il muro è altissimo e non sarà mai scalfito, il Napoli non lo cederà e lo ha anche annunciato con un comunicato stampa. De Laurentiis non retrocede, non si smuove anche al cospetto dei 110 milioni offerti dal Psg: punto. Ma ora Conte aspetta che si trovi la quadra sul rinnovo, al più presto: c’è ancora distanza tra una richiesta che oscilla tra i 6 e 7 milioni più bonus con clausola stile Osi, e una proposta tra i 4 e i 5 milioni con i bonus senza clausola. Per quel che riguarda Di Lorenzo, invece, il prossimo aggiornamento tra le parti andrà in scena dopo la presentazione del signor Antonio. Ma un nuovo contatto diretto tra allenatore e giocatore, in questi giorni, non va mica escluso.