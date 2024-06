Buffon dopo il ko con la Spagna: "Italia? Il primo pensiero è uno solo"

Buffon: "Croazia? Non docrà esserci paura"

Buffon ha trovato anche il tempo di parlare della gara contro la Croazia, in programma lunedì 24 giugno e decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024: "Non dovrà esserci paura, ma la giusta ansia pre-gara. Bisogna pensare che quando si va in campo e inizia il riscaldamento, c'è l'opportunità di mettere in mostra il nostro talento. Facciamo un lavoro meraviglioso e tutti vorrebbero essere al nostro posto, anche in una partita così delicata. Il primo pensiero sarà quello di ritrovare sicurezza dopo la sbandata di ieri, ma sono convinto che contro la Croazia faremo un altro tipo di gara e staremo qui a parlare di altro. Alcune volte si gestisce meglio la sconfitta che la vittoria: abbiamo avuto comunque delle risposte al di là che possano essere state negative, che fanno sì che il foglio di punti interrogativi cominci a riempirsi. Se contro l'Albania potevi pensare di valere 9 ora non devi pensare di valere quattro, ma forse la verità sta nel mezzo. Noi dobbiamo trovare il nostro livello per poter competere già da lunedì".