Italia, Pellegrini: "L'atmosfera è cambiata, ma seguiamo Spalletti al 200%"

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato una intervista al sito dell'UEFA: "Ovviamente l'atmosfera non è come dopo la partita con l’Albania. Per bravura della Spagna e per nostre responsabilità non abbiamo fatto una partita all’altezza dell’Italia. È stata una partita difficile, che ci può aiutare a capire ciò che ci aspetta dopo. Il nostro sguardo, la nostra mente, sono già alla prossima partita. Il nostro obiettivo è superare il gruppo. Daremo tutto per riuscirci. Spalletti vuole dominare le partite. Ovviamente con la Spagna non ci è riuscito. Cercheremo di curare ogni dettaglio per riuscire ad essere quello che vogliamo essere".