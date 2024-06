Ivana Knoll, la provocazione prima di Croazia-Italia: spezza gli spaghetti!

LIPSIA (GERMANIA) - Continua a far parlare di sé Ivana Knoll, la sexy tifosa della Croazia diventata famosa ai Mondiali del 2022 in Qatar per i suoi outfit piccanti sulle tribune degli stadi. La modella, accanita fan di Modric e compagni, si prepara all'attesissimo confronto di questa sera (lunedì 24 giugno ore 21) tra i 'Vatreni' (i 'focosi', ndr) del ct Dalic e l'Italia di Spalletti, valido per l'ultima giornata del girone B a Euro 2024. Come? Provocando gli azzurri con un video inequivocabile...