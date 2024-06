Roma, una canzone di Ultimo diventa un coro con Cristante: il video è virale

Come cambiare il testo di una canzone e farlo in modo originale. L'ultimo esempio direttamente dallo stadio Olimpico. Durante il concerto di Ultimo , a cui ha partecipato anche Zaniolo , due fan della Roma hanno modificato il testo di una canzone , "Ipocondria", sostituendo diverse parole e rendendola attinente al mondo calcio e, in modo particolare, all'universo Roma. Viene infatti citato Cristante , ora impegnato con l'Italia di Spalletti agli Europei .

Il testo originale e com'è stato modificato

Il nuovo testo della canzone è diventato: "Il mondo lo vivo così, con la Roma in trasferta di mercoledì. Ho capito che il mondo va bene così, anche se abbiamo Cristante. A me va bene anche Cristante". Il vero testo della canzone, invece, è il seguente: "Il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così. Anche se siamo distanti, a me va bene anche distanti. A me va bene anche distanti".