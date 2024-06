Spalletti diretta dopo Croazia-Italia: interviste in tv e conferenza stampa

Luciano Spalletti in conferenza e in tv subito dopo la fine della partita tra Croazia e Italia. Una partita pessima da parte degli Azzurri che però pareggiano all'ultimo secondo con Zaccagni e chiudono il girone con 4 punti: una vittoria contro l'Albania e poi una sconfitta con la Spagna e un pareggio con la Croazia. L'Italia, a questo punto, passa come seconda: affronterà la Svizzera.

23:25

Calafiori e il retroscena su Spalletti

Calafiori spiega che Spalletti, via video, gli fa vedere i video con le azioni simili a quelle di stasera: "Sapevo dove poteva andare il mio compagno"

23:30

Spalletti e la dedica del figlio Samuele

Samuele, figlio di Luciano Spalletti, ha pubblicato una storia dallo stadio di Lipsia e ha scritto: "Perché quando è finita lo decidiamo noi, avanti ragazzi"

23:23

Spalletti dovrà fare a meno di Calafiori contro la Svizzera

"Se sono diventato un pilastro non lo so, ma era importante reagire e cambiare atteggiamento. Ci siamo meritati il passaggio del turno, mi dispiace non esserci alla prossima ma farò il tifo. Non so dove ho trovato le energie, ma avevo bisogno di dare qualcosa visto come sono stato accolto"

23:22

Spalletti e la sfida alla Svizzera

23:20

Ancora tutta la gioia di Zaccagni

Il giocatore della Lazio racconta come è arrivato il gol: "Calafiori me l'ha data benissimo e non ci ho pensato due volte, i ragazzi mi hanno distrutto ma è stato bellissimo"

23:19

Spalletti insiste: "Dobbiamo fare di più"

Spalletti insiste: "Dobbiamo fare di più e dobbiamo essere più puliti in alcune situazioni, sbagliamo cose non da noi"

23:18

Grande festa nello spogliatoio azzurro

Grande festa nello spogliatoio azzurro, quando dicono a Spalletti di sbrigarsi nelle interviste chiede di poter restare ancora un po'

23:08

Spalletti si infuria: "Troppo prudenti? Ma quale prudenza..."

"Non siamo mai riusciti a sfruttare quello che tatticamente si poteva fare. Prudenza? Ma quale prudenza? E' che bisogna fare di più in qualsiasi momento. Nel primo tempo si è perso dei palloni che non possiamo perdere, che cerca la prudenza. Bisogna far meglio delle cose, non c'entra il modulo, bisogna far di più, siamo stati un po' timidi"

23:06

Spalletti: "I giocatori sono rimasti lucidi"

"Verso la fine nessuno ci crede più ma i nostri hanno mantenuto la testa lucida, bisogna fargli i complimenti per come hanno gestito una squadra che ha chiuso in maniera così offensiva in campo. Siamo sottolivello come qualità di gioco, se realizziamo poco è perché produciamo poco. Mi aspetto più roba dai miei calciatori perché in alcuni momenti ce lo fanno vedere. La Croazia è una grande squadra che possono mettere in difficoltà qualsiasi gruppo"

23:04

Italia gol, si esulta anche all'Olimpico

Boato anche all'Olimpico dove i 60mila hanno pareggiato al gol di Zaccagni nonostante fossero tutti, compreso Totti, al concerto di Ultimo

23:03

La gioia di Zaccagni

"Soddisfazione immensa, sono emozionato. Porterò questa gioia sempre con me, era importante passare da secondi. Siamo stati bravi a restare in partita e ci meritavamo questo pareggio, il mister è stato bravo a creare questo gruppo"

23:01

Spalletti: "Passano il turno meritatamente"

"Succedono ancora cose illogiche, dobbiamo rimetterci mano. Abbiamo passato il turno meritatamente, poi penseremo alle prossime partite"

22:59

Incredibile Italia, la corsa di Spalletti

Incredibile Italia: al gol di Zaccagni anche Spalletti è corso in campo. "Ci si crede fino all'ultimo secondo, ci sono dei momenti che diventano clou, visto che si erano messi dietro facendo uno scambio sulla trequarti pulito si poteva fare. Abbiamo sbagliato gol clamorosi".

22:50

Finita Croazia-Italia, tra poco Spalletti

Terminata da poco Croazia-Italia, tra poco il ct Spalletti commenterà la partita degli Azzurri

Lipsia (Germania)