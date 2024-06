Spalletti sbotta in diretta tv con Condò e Capello: "Cosa dite, ma quale prudenza?"

Lo sfogo di Spalletti: "Siamo sotto standard"

Il ct non ci sta e sposta l'attenzione su quanto fatto, o meglio non fatto, dai giocatori in campo: "Prudenza? Ma quale prudenza? Siamo sotto il livello del standard, nel primo tempo abbiamo perso palloni che non si possono perdere. Che c’entra la prudenza? Oggi siamo stati soprattutto timidi, poi sento che si deve giocare a 3 o a 4, ma noi si gioca in entrambi i modi, non c’entra il modulo. I nostri calciatori le hanno le qualità ma in alcuni momenti si fanno errori troppi banali e noi abbiamo possibilità superiori rispetto a quello che abbiamo fatto vedere questa sera. Serve maggiore coraggio”.