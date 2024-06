Calafiori scoppia a piangere in campo: l'emozione dopo l'assist a Zaccagni

Col piglio del grande difensore è salito palla al piede e ha scaricato la palla che Zaccagni ha tramutato nel gol qualificazione nel match contro la Croazia : Calafiori si è riscattato alla grande all'autogol contro la Spagna e, non appena la palla valsa il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024 ha gonfiato la rete, è scoppiato a pinagere in campo, ha iniziato a correre ed è corso ad abbracciare Spalletti .

Calafiori: "Voglio giocare i quarti, ora farò il tifo per i miei compagni"

Giù lacrime liberatorie, dunque, e a fine gara, ai microfoni della Rai, la voglia di spaccare il mondo: “Una soddisfazione enorme. Il cartellino giallo mi farà saltare la Svizzera? Non voglio pensare alla squalifica. Non mi importa niente. Farò il tifo per i miei compagni. Passare il turno era l’unica cosa che contava. A tratti abbiamo fatto bene e da qui dobbiamo ripartire. Continuiamo così. Non possiamo accontentarci degli ottavi. Voglio giocare i quarti”.

Calafiori: "Lacrime? Un mix di emozioni"

A Sky, Calafiori ha aggiunto: "Non so se sono diventato uno dei pilastri, ma era importante reagire. Ci siamo meritati il pareggio alla fine. Mi dispiace solo non esserci per la prossima partita, ma farò il tifo. Non so dove ho trovato le energie per quell'ultimo scatto. Zaccagni l'ho visto con la coda dell'occhio e gliel'ho data lì. Avevo bisogno di dare qualcosa per questa Nazionale, non volevo finire qui questo viaggio. I complimenti fanno bene al morale. Lacrime? Mi sono buttato a terra e ho pensato a poco, era un mix di emozioni. Tutte queste emozioni non abbiamo tempo di buttarle fuori. Volevo rifarmi dopo l'autogol. Posso aiutare la Nazionale e credo di averlo fatto bene".